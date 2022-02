Florida po preobratu do zmage proti Carolini Dnevnik Hokejisti Florida Panthers so v severnoameriški ligi NHL po preobratu prišli do zmage s 3:2 proti Carolina Hurricanes in tako skočili na drugo mesto med 32 ekipami. Odločilni gol je v 17. sekundi podaljška dosegel Aaron Ekblad.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kanada

NHL Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Janez Janša

Jernej Damjan

Anamarija Lampič

Borut Pahor