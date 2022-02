Izjemen preobrat Kraljev za novo pomembno zmago Sportal Hokejisti Los Angeles Kings so v noči na nedeljo v severno ameriški hokejski ligi NHL s 5:3 premagali Arizona Coyotes. Ta je dobro minuto pred koncem druge tretjne vodila s 3:1. Zmago so si kralji priborili z izjemno zadnjo tretjino, ko so dosegli tri zadetke. Slovenski zvezdnik moštva Anže Kopitar se je podpisal pod tri asistence.

