Močan veter povzročal težave: razkril strehi planinskega doma na Mrzlici in šole v Trbovljah 24ur.com V Sloveniji je težave povzročal močan veter, ki je odkrival strehe in podiral drevesa. Čez dan je povzročal težave predvsem na Celjskem in v Zasavju. Zabeležili so 13 dogodkov, aktiviranih je bilo deset gasilskih enot. Gasilci so v sedmih primerih posredovali zaradi podrtih dreves in v šestih primerih zaradi razkritih streh. Med drugim je veter poškodoval streho planinskega doma na Mrzlici v obči...

