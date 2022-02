V gorah zima in povečana nevarnost snežnih plazov, v dolini zadišalo po pomladi 24ur.com Če se je v gore vrnila zima in je zapadlo do 50 centimetrov snega, pa napoved za vse oboževalce snežne odeje v dolini ni obetavna, je ocenil naš hišni prognostik Rok Nosan. Po današnjem prehodu hladne fronte se bo namreč že jutri spet krepil toplejši jugozahodni veter. Ker se bo topel zrak zadrževal nad našimi kraji, se bodo temperature krepko dvignile – danes do 12, v petek lahko tudi do 20 stop...

