Na šoli v Trbovljah ugotavljajo škodo na strehi, ki jo je poškodoval veter 24ur.com Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, na kateri je močan veter v četrtek razkril streho, ugotavljajo nastalo škodo. Kot so povedali na šoli, so tudi v fazi ugotavljanja varnosti. Naslednji teden so šolske počitnice, ob ponovnem začetku pouka naj bi bila poškodovana streha že sanirana.

