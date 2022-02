Slovenski skakalni junaki so doma, Petra Prevca v Radovljici pričakala množica ljudi Sportal Občina Radovljica je danes na Vurnikovem trgu v Radovljici pripravila sprejem za nosilca zlate in srebrne medalje z olimpijskih iger v Pekingu Petra Prevca. Smučarskega skakalca, ki izhaja iz Selške doline, v Radovljici pa živi zadnjih nekaj let, so pozdravili župan Ciril Globočnik in množica domačinov. Sprejemov pa so bili v svojih domačih krajih deležni tudi ostali slovenski orli, Lovro Kos, Timi Zajc in Cene Prevc.

Sorodno

Oglasi