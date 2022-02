Saj ni res, pa je: finskemu olimpijcu zmrznil moški organ Sportal Organizatorji zimskih olimpijskih iger v Pekingu so zaradi ekstremno nizkih temperatur in vetra močno skrajšali nedeljsko kraljevsko preizkušnjo v smučarskem teku s 50 na 30 kilometrov, a tudi to ni pomagalo finskemu olimpijcu. 24-letni smučarski tekač Remi Lindholm je po prihodu v cilj priznal, da se na stezi ni boril samo z mrazom, pač pa tudi ozeblino na zelo občutljivem mestu.

