Kaj imate skupnega James Bond in olimpijska Cortina d'Ampezzo? Sportal Prav na današnji dan leta 2026 bomo spremljali zadnje dejanje 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ki bodo ene od najbolj trajnostno naravnanih iger v zgodovini. Kaj ima olimpijsko prizorišče skupnega z legendarnim filmskim šarmerjem in agentom njenega veličanstva Jamesom Bondom?

Sorodno

























































































































































Oglasi