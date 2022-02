Slovenski dvojec poražen Dnevnik Hokejisti Olimpije in Jesenic so bili sinoči neuspešni na regionalnih tekmovanjih. Ljubljančani so v ligi ICEHL na zaostali tekmi 36. kroga v Tivoliju gostili Pustertal in izgubili z 2:4 (1:1, 0:1, 1:2; Zajc 14, Tomaževič 57; Gerlach 5, Andergassen...

Sorodno



















Oglasi