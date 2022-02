V Tivoliju počastili visok jubilej s sladko zmago nad prvaki #foto Sportal Prihodnji teden bo minilo 90 let od prve uradne hokejske tekme v Ljubljani, Celovec je takrat Ilirijo premagal z 12:1. Jubilej so v torek počastili v Tivoliju, kjer so hokejisti HK SŽ Olimpija v 47. krogu lige IceHL premagali branilce naslova iz Celovca (1:0). Zmaji so tako po Salzburgu na kolena spravili še prvake. Po prestani kazni desetih tekem igranja sta se v akcijo vrnila Tadej Čimžar in Mih...

