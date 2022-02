Janša in Orban v Lendavi: podpisala bosta sporazum o nadaljnjem gospodarskem sodelovanju 24ur.com Janez Janša in Viktor Orban se bosta srečala v ponedeljek, 21. februarja v Lendavi, so sporočili iz vlade. Osrednji dogodek bo podpis sporazuma med vladama Slovenije in Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. Točen program obiska še ni znan.

