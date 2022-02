Srečala sta se Janša in Orban SiOL.net V Lendavi sta se danes sestala predsednika slovenske in madžarske vlade Janez Janša in Viktor Orban. Podpisala sta sporazum o sodelovanju vlad pri razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje ter govorila o stanju dvostranskih odnosov. Novinarsko konferenco po koncu srečanja bomo na Siol.net spremljali v živo.

