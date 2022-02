Janša in Orban bosta podpisala dogovor o sodelovanju pri razvoju Prekmurja in Porabja Dnevnik Predsednik vlade Janez Janša se bo v ponedeljek v Lendavi srečal z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, so danes potrdili v premierjevem kabinetu. Premierja bosta podpisala sporazum o sodelovanju pri razvoju narodnostno mešanega območja na obeh...

Sorodno





















Oglasi