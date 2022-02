Danes ne pozabite na dežnike, oblačno in deževno bo SiOL.net Danes bo pretežno oblačno, dopoldne bo ponekod na zahodu že rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo na jugu spustila do okoli 500 m nad morjem. V torek se po že razjasnilo, v drugi polovici tedna lahko pričakujemo več sonca.

