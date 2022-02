Vreme: Danes na zahodu pretežno oblačno, drugod deloma jasno Dnevnik Danes bo na zahodu sprva pretežno oblačno, drugod bo deloma jasno. Čez dan se bo povsod jasnilo. Pihal bo okrepljen zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na vzhodu do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih...

