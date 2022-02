Vreme: Danes bo pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne se bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne se bo znova krepil jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu do 16 stopinj Celzija, je zapisano...

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Jakov Fak

Zdravko Počivalšek

Robert Golob