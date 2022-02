Nadzorniki Kada podali soglasje k uveljaviti predkupne pravice za delnice Save 24ur.com Nadzorni svet Kapitalske družbe je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, so sporočili iz Kada. Predkupno pravico za lastniški delež in spremljajoče terjatve bosta uveljavila Kad in Slovenski državni holding (SDH), ki imata skupaj v lasti skoraj 47 odstotkov Save. Vlada je še pred tem na dopisni seji Slovenskemu državnemu holdingu (S...

