'Veseli me, da je predsednik vlade končno spoznal, da ne more proti vsem' 24ur.com Nadzorni svet Kapitalske družbe je podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, so sporočili iz Kada. A kaj to pomeni za prihodnost? Bomo hotele potem prodajali naprej?

