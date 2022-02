Jose Fonte: Smo ambiciozna skupina. Do zdaj nam je šlo dobro 24ur.com "Smo ambiciozna skupina. Do zdaj nam je šlo dobro. Ne želimo se zaustaviti, borili se bomo," je pred tekmo osmine finala Lige prvakov v Londonu med Chelseajem in Lillom poudaril branilec LOSC Lilla Jose Fonte. Prenos obračuna bo na Kanalu A in VOYO (20.45).

Sorodno

Oglasi Omenjeni Chelsea Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Margareta Guček Zakošek

Boštjan Koritnik

Žan Kranjec