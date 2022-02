Manchester United do remija iz edine priložnosti Dnevnik V nogometni ligi prvakov so sklenili prve tekme osmine finala lige prvakov. Zadnji dve tekmi sta se končali z remijema. V Madridu je bil izid med Atleticom in Manchester Unitedom 1:1, v Lizboni med Benfico in Ajaxom pa 2:2

