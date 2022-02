Podjetja za zdaj previdno glede ocen posledic ukrajinsko-ruskega spora na poslovanje RTV Slovenija V slovenskih podjetjih, ki delujejo v Rusiji in Ukrajini, so še previdni glede ocen posledic rusko-ukrajinskega spora. Dogajanje jih skrbi, poslovanje je oteženo, a so po drugi strani v tem delu sveta vajeni kompleksnosti poslovanja.

Sorodno























Oglasi