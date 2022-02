Tonin: Rusija lahko povzroči tudi težave na Zahodnem Balkanu 24ur.com Obrambni minister Matej Tonin je ob ruskem posegu v Ukrajini v pogovoru za ameriško televizijo CNN poudaril pomen enotnosti zahodnih zaveznikov in obenem opozoril, da se lahko v trenutku, ko so vse oči uprte v Ukrajino, kaj slabega zgodi tudi na Zahodnem Balkanu, predvsem v Bosni in Hercegovini.

Sorodno















































Oglasi