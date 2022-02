Janša bo v četrtek in petek obiskal Ukrajino. MZZ ruskega veleposlanika poklical na pogovor. RTV Slovenija Premier Janez Janša bo v četrtek in petek obiskal Ukrajino, srečal se bo s premierjem Denisom Šmigalom in predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Slovensko zunanje ministrstvo je pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v Ljubljani Timurja Ejvazova.

