Mendy pred spopadom z Lillom: V tej fazi Lige prvakov ni lahkih nasprotnikov 24ur.com Torek prinaša novo tekmo osmine finala Lige prvakov, in sicer spopad med londonskim Chelseajem in francoskim Lillom. Čeprav so v osmino finala v vlogi nosilca napredovali francoski prvaki, pa je vloga izrazitih favoritov na strani Londončanov. A kot poudarja vratar Chelseaja Edouard Mendy vlogo favorita v taboru modrih zavračajo, saj poudarjajo, da v osmini finala Lige prvakov ni lahkih nasprotni...

