(ODZIVI) Putin je začel vojno, ki je ne more dobiti. Še več, začel je vojno, za katero se bo pokazalo ... Večer "Z besedami, da se je odločil za vojaško operacijo s ciljem demilitarizacije in denacifikacije Ukrajine, je Putin začel vojno, ki je ne more dobiti. Še več, začel je vojno, za katero se bo čez leta pokazalo, da je bila usodna tudi za njegovo predsedovanje in morebiti tudi za prihodnji obstoj Ruske federacije v današnji obliki." Kaj pravijo Anton Bebler, Vladimir Prebilič in Denis Mancevič?

