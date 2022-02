EU z novimi ostrimi sankcijami proti Rusiji SiOL.net Voditelji EU so na izrednem vrhu EU v Bruslju dosegli dogovor o obsežnih sankcijah proti Rusiji v finančnem sektorju, energetiki in prometu. Slovenski premier Janez Janša se je pred tem zavzel za čim strožje sankcije. Pomembno je, da ruske oblasti čutijo, da je cena, ki jo plačujejo za to agresijo, resnično velika, je dejal ob prihodu na vrh. Ob tem se je zavzel za pomoč Ukrajini in njenemu ljudstvu.

