Milan le s točko, Handanović se lahko povzpne na vrh Sportal Danes bosta na delu milanska velikana. V 27. krogu italijanskega prvenstva ju čakata različni nalogi. Vodilni Milan je na San Siru gostil Udinese, katerega bi lahko po koncu sezone okrepil slovenski reprezentant Sandi Lovrić, in vknjižil le točko (1:1). Branilec naslova Inter, pri katerem so navijači stopili v bran Samirju Handanoviću in mu dali vedeti, da kljub nekaterim napakam na zadnjih tekmah...

