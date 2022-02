Zelenski se je oglasil z ulic Kijeva in zavrnil govorice, da je zbežal iz države 24ur.com Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je z novim posnetkom zanikal govorice, da je zbežal iz države, ki jih širi Rusija. "Vsi smo tukaj in tako bo tudi ostalo," je dejal na posnetku, na katerem je v družbi ukrajinskega premierja in nekaterih drugih ključnih vladnih uslužbencev.

Sorodno























































































































Oglasi Omenjeni Facebook

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Peter Prevc

Žiga Jelar

Timi Zajc