Številni Kijevčani skušajo pred napadi zapustiti mesto, Rusi prevzeli nadzor nad Černobilom Primorske novice Številni prebivalci ukrajinske prestolnice Kijev, ki so se danes zaradi ruske invazije se zbudili ob zvokih eksplozij in siren, poskušajo poiskati zatočišče ali pobegniti. Nekateri se skrivajo na postajah mestne podzemne železnice in v zakloniščih, drugi poskušajo mesto zapustiti, poroča britanski BBC. Ruske sile so sicer prevzele nadzor nad območjem jedrske elektrarne Černobil, še pred tem so me drugim zavzele letališče Hostomel, ki se nahaja približno 40 kilometrov od središča ukrajinske prestolnice Kijev.

Sorodno

































































































































































































Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Tanja Fajon

Branimir Štrukelj

Aleksander Čeferin