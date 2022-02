Doneck in Lugansk prosita Rusijo za pomoč pri spopadu z ukrajinsko vojsko Mladina Voditelja proruskih separatističnih regij Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki ju je Moskva priznala kot neodvisni ljudski republiki, sta Rusijo zaprosila za pomoč pri "obrambi pred ukrajinsko vojsko", je po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitri Peskov. To bi lahko bil povod za uradno rusko posredovanje.

