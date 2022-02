MZZ Slovence v Rusiji in Belorusiji poziva, naj zapustijo državi SiOL.net Na slovenskem zunanjem ministrstvu Slovencem, ki se nahajajo v Rusiji in Belorusiji, svetujejo, naj državi zapustijo, še pred tem pa so odsvetovali vsa potovanja v omenjeni državi.

