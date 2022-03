V torek, 1. marca, ob 17. uri bo na Trgu republike v Ljubljani SHOD ZA MIR. Več civilnih iniciativ poziva k čim večji udeležbi, v sporočilu za javnost pa so zapisali, da najostreje obsojajo ruske napade na Ukrajino in izražajo solidarnost z vsemi, ki se te dni bojijo za svoja življenja, so izgubili bližnje in so razseljeni. "Prepričani smo, da si ljudje na vseh straneh meje ne želijo vojne.