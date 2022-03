(V ŽIVO) Dva shoda v podporo Ukrajini: Danes na Trgu republike nevladni, jutri ob istem času na Kongresnem trgu pa še vladni shod v podporo Ukrajini, na katerega je pozval Janez Janša topnews.si Nevladne organizacije so protest, ki so ga imenvoali za mir in ki se začne danes ob 17. uri, organizirale Trgu republike. Na shod proti ruski agresiji v Ukrajini pa je pred je na Twitterju povabil tudi predsednik vlade Janez Janša, pa bo prav tako ob 17. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Shod v podporo […]...

