Sankcije v skokih? "Odpovedali bomo vse, če bodo nastopili Rusi!" SiOL.net Zaradi ruske invazije na Ukrajino se posledice čutijo tudi v športu. Agresijo Rusije skušajo sankcionirati na številnih področjih in nič drugače ni na športnem terenu. V smučarskih skokih so že odpovedali tekme na ruskih prizoriščih, zdaj bi rade nekatere države prepovedale nastop ruskim skakalcem in skakalkam na njihovih tleh.

