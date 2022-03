Rusom in Belorusom zaprli vrata tudi v zimskih športih Ekipa Predsedstvo Mednarodne smučarske zveze (Fis) je sledilo priporočilom Mednarodnega olimpijskega komiteja ter soglasno odločilo, da s takojšnjim učinkom noben ruski ali beloruski športnik ne bo sodeloval na katerem koli tekmovanju pod okriljem zveze na kateri koli ravni do konca tekmovalne sezone 2021/22, so objavili na spletni strani.



