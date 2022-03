Hrvaška v Ukrajino pošilja vojaško opremo in dvignila stopnjo pripravljenosti vojske Primorske novice Hrvaška v Ukrajino pošilja orožje in zaščitno opremo, Hrvaška vojska pa je dvignila stopnjo pripravljenosti, so v ponedeljek po izredni seji vlade ter po seji predsedstva in nacionalnega sveta HDZ sporočili v Zagrebu. Hrvaška se pripravlja tudi na begunski val, vojni v Ukrajini pa se pridružujejo hrvaški prostovoljci.

