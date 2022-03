Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj Primorske novice Kijevu se približuje ruski vojaški konvoj, v katerem so tanki in druga vozila, kažejo satelitski posnetki. Konvoj, ki je okoli 25 kilometrov oddaljen od ukrajinske prestolnice, naj bi bil dolg več kot 60 kilometrov, to pa nakazuje, da bodo ruske sile okrepile pritisk na Kijev. Ruske sile naj bi obkolile tudi mesto Herson na jugu Ukrajine.

