Bruins na plenilskem pohodu po Zahodu, na vrsti je Anaheim SiOL.net Boston Bruins so na pravi plenilski turneji po zahodni obali ZDA, a plenijo zgolj točke. Do zdaj so premagali Seattle Kraken (3:2), San Jose Sharks (3:1) in nazadnje še Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja (7:0). V noči na sredo se bodo ustavili še v Anaheimu. Ta je v zadnjih dveh tekamh doživel domača poraza proti kraljem in newyorškim Islanderjem.

