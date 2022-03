Kopitar podal za podaljšek, Šved s hat-trickom razveselil Kralje SiOL.net Hokejisti Los Angeles Kings so se po dveh porazih vrnili na zmagovito pot. Na gostovanju pri Columbus Blue Jackets so do zmage s 4:3 prišli v podaljšku. Kapetan Anže Kopitar je podal za podaljšek, v tem pa je zmagovalca s hat-trickom odločil Viktor Arvidsson.

