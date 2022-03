Več tisoč ruskih znanstvenikov obsodilo rusko invazijo na Ukrajino 24ur.com Skoraj 7000 ruskih znanstvenikov, matematikov in akademikov je podpisalo odprto pismo, naslovljeno na ruskega predsednika Vladimirja Putina, v katerem odločno protestirajo proti njegovi vojni v Ukrajini. "Prepričani smo, da noben geopolitični interes ne more upravičiti smrti in prelivanja krvi, vojna pa bo privedla le do popolne izgube naše države," so posvarili znanstveniki.

