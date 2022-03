V prologu Urša Bogataj in Nika Križnar korak pred tekmicami RTV Slovenija Ob 19. 30 se bo začela druga tekma novoletne turneje Raw Air smučarskih skakalka. V prologu sta blesteli Urša Bogataj in Nika Križnar. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

