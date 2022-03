V Moskvi več prijav za demonstracije proti vojni v Ukrajini s 25.000 do 100.000 udeleženci Dnevnik Oblasti v Moskvi so zavrnile izdajo dovoljenja za demonstracije nasprotnikov invazije na Ukrajino in podpornikov ruskih oboroženih sil. Mesto je prepoved utemeljilo s pandemijo covida-19. Moskovska mestna uprava je prejela več prijav za...

Sorodno























































































































Oglasi Omenjeni korona virus

Moskva

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor

Matej Tonin

Timi Zajc