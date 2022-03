Premier Janez Janša je v video nagovoru ukrajinskemu narodu poudaril, da so Ukrajinci tisti, ki so na pravi strani zgodovine in se borijo za pravično stvar. Njegov nagovor je predvajala ukrajinska televizija 24 Kanal, je danes na Twitterju objavila slovenska vlada. @JJansaSDS v nagovoru ukrajinskemu narodu: “Vi ste tisti, ki stojite na pravi strani zgodovine in se borite za pravično stvar.” Vide ...