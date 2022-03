Tonin za Siol: Ti napadi ne, da so verjetni, ampak se pri nas že dogajajo #video SiOL.net "Kibernetski napadi ne le, da so zelo verjetni, ampak se tudi že dogajajo. Trenutno se kibernetski napadi dogajajo na gospodarske družbe, ki so plačale doslej največjo ceno, dnevno se dogajajo tudi napadi na javne ustanove. Veliko lahko naredimo že s tem, da smo preprosto pazljivi, kakšne priponke odpiramo v elektronskih sporočilih," je med drugim o aktualnih posledicah vojne med Rusijo in Ukrajino povedal minister za obrambo Matej Tonin.

