Janša: “Danes se v Ukrajini ne borijo le za svobodo, za demokracijo in evropsko prihodnost, borijo se za življenje. Če je ogroženo življenje, je ogroženo vse.” Lokalec.si Predsednik vlade Janez Janša je bil danes osrednji govornik na vseslovenskem shodu v podporo Ukrajini, ki ga je na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziralo Kulturno društvo Ljubljana – Kijev. Poleg predsednika vlade so na shodu spregovorili še veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Mihajlo F. Brodovič, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, podpredsednik vlade in minister za obrambo mag. Matej Tonin, ...

Sorodno



































































































Oglasi