Janez Janša: Vedeti moramo, kako pomembno je, da se Ukrajino ubrani in da se vojna ne razširi Demokracija Piše: Tanja Brkić (Nova24tv) V sredo je na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal shod v podporo Ukrajini, na katerem je bil osrednji govornik premier Janez Janša. Shod je organiziralo Kulturno društvo Ljubljana – Kijev, besedo pa so imeli poleg predsednika vlade še veleposlanik Ukrajine v Sloveniji Mihajlo F. Brodovič, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, podpredsednik vlade in minister za obram ...

Sorodno































Oglasi