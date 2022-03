BQL: 'Petke bova obula prvič' Zadovoljna.si Brata Anej in Rok Piletič sta se v minulih letih slovenskim poslušalcem predstavila kot duo BQL, prav kot duo pa prinašata tudi posebno novost v 6. sezono priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas: tudi tam bosta namreč vedno nastopala skupaj kot duo. Še pred prvo preobrazbo pa smo klepetali z njima o tem, kako se na novi izziv pripravljata, koga in kaj si želita imitirati in koga ne.

