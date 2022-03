Zvezdniška ruleta določila nove preobrazbe: od Kekca do Travolte 24ur.com Zvezdniška ruleta šova Znan obraz ima svoj glas je poskrbela, da bomo prihodnjo nedeljo znova uživali ob zabavnih in nepozabnih preobrazbah. Tekmovalci so s stiskom gumba skupaj z gledalci šova izvedeli, v čevlje katerega zvezdnika se bodo morali preleviti v naslednji oddaji. Nekatere je ruleta razveselila, druge šokirala.

Sorodno









Oglasi