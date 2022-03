Tekmovalci so pripravljeni na večer presenečenj in zabave 24ur.com Nedeljski večeri bodo spet v znamenju preobrazb in glasbene zabave, saj se nocoj začenja že šesta sezona priljubljenega šova Znan obraz ima svoj glas. Nova zvezdniška žirija in osem nastopajočih je pripravljenih na veliki začetek šova, ki bo že v prvi oddaji poln presenečenj.

