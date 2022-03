Kralji so se v podaljšku oddolžili Kosmatincem RTV Slovenija Boston je pred tednom dni v Los Angelesu razbil Kingse s kar 7:0. Tudi doma so bili Bruinsi na pragu zmage, a so se Kalifornijci ob igri brez vratarja izvlekli v podaljšek, v katerem je Andreas Athanasiou zadel za zmago Kraljev s 3:2.

